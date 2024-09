IIFA 2024: शाहरुख खान स्पीच देते समय हुए इमोशनल, पत्नी गौरी को बताया अपना सपोर्ट सिस्टम

नई दिल्ली: IIFA 2024 के मंच पर शाहरुख खान ने फिल्म ‘जवान’ के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीतकर एक बार फिर साबित कर दिया कि वह किंग खान क्यों कहलाते हैं। सुपरस्टार ने अवॉर्ड स्वीकार करने के दौरान अपनी इमोशनल स्पीच से सभी का दिल जीत लिया, जहां उन्होंने जिंदगी के उस कठिन दौर को याद किया जब वह मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। शाहरुख ने बताया कि ‘जवान’ की शूटिंग के दौरान वह मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें इस मुश्किल दौर से उबरने में मदद की।

शाहरुख खान ने अवॉर्ड लेते हुए कहा, मैं अपनी इस जीत का श्रेय अपनी पत्नी गौरी खान और परिवार को देना चाहता हूं, जिन्होंने उस समय मेरा साथ दिया जब मैं टूट चुका था। मेरे लिए यह फिल्म पूरी करना आसान नहीं था, लेकिन मेरे परिवार की वजह से ही मैं इसे पूरा कर पाया। गौरी का जिक्र करते हुए शाहरुख इमोशनल हो गए और मजाक में कहा, शायद मैं इकलौता पति हूं जिस पर उसकी पत्नी सबसे ज्यादा खर्च करती है!

And the best actor award male IIFA2024 goes to Mr Shahrukh Khan for the film Jawan

