नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गया है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किये जायेंगे। इसी बीच सीएम आतिशी ने फिर से इमोशनल कार्ड खेला है।

सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की गई है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुझे तीन महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल दिया है। बीजेपी सोचती है कि वे हमें काम करने से रोक देंगे। मुझे गाली देकर, मेरा घर छीनकर, मेरे परिवार के बारे में बुरा बोलकर वो हमसे घर चीन सकते हैं। हमारा काम बंद कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों के प्रति हमारे जूनून को नहीं रोक सकते।

