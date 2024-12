बीजेपी के हटते ही ऐसी कार्रवाई करूंगा सब याद रखेंगे…राहुल गांधी के Video से डरे हिंदू!

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को कुछ लोग ये कहकर फैला रहे हैं कि राहुल ने हिंदुओं को चेतावनी दी है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार हटेगी हम याद रखने वाली कार्रवाई करेंगे। आइये जानते हैं वायरल हो रहे वीडियो में क्या है?

वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ये सब कर रहे हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी। फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि जो हो रहा है वो फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। कई सोशल मीडिया यूजर्स इसे यह कहकर शेयर कर रहे हैं कि राहुल ने वीडियो में सीधे-सीधे हिन्दुओं को धमकाया है। हालांकि जब हमने वीडियो की छानबीन की तो यह आसानी से मिल गई और इसकी सच्चाई भी पता चल गई।

Hindus, wait and see when BJP is ousted;

I will make your situation worse than Bangladesh.pic.twitter.com/v7gmAlHmfF

— Rishi Bagree (@rishibagree) December 8, 2024