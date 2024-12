बांग्लादेश का हुलिया बदल देगा भारत! तनातनी के बीच मोदी ने यूनुस को दिया कड़ा संदेश, नहीं तो…

नई दिल्ली। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश गए हुए हैं। वहां जाकर उन्होंने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। उन्होंने तौहीद हुसैन के सामने अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। मिस्री का दौरा ऐसे समय में हुआ है जब हिन्दुओं पर हमले को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव बढ़ी हुई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार के पास भारत के साथ रिश्ते सही करने का ये आखिरी मौका हो सकता है।

कल एक तरफ ढाका में भारतीय विदेश सचिव की मुलाकात बांग्लादेश के विदेश सलाहकार से हो रही थी तो दूसरी ओर रूस ने भारत को ताकतवर युद्धपोत दिया। यह युद्धपोत किसी भी जंग में गेम पलट सकता है। तौहीद हुसैन से मुलाकात के बाद विदेश सचिव मिस्री ने कहा कि हमने हालिया घटनाओं पर बात की है। बांग्लादेश के सामने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं को रखा है। हिन्दुओं के सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसपर भी चर्चा की है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद किसी भारतीय विदेश सचिव का यह पहला बांग्लादेश दौरा है।

#WATCH | Dhaka: After meeting Foreign Adviser Md. Touhid Hossain of Bangladesh, Foreign Secretary Vikram Misri says, “… We also discussed recent developments and I conveyed our concerns including those related to the safety and welfare of minorities… We also discussed… pic.twitter.com/FUXzwluzqs

