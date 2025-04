प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा आभा मंडल, देश ही नहीं विदेशी खिलाड़ी भी हो जाते हैं मुरीद; श्रीलंका के इस धाकड़ बल्लेबाज़ ने बांधे भारत की तारीफ़ों के पुल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने श्रीलंका दौरे के दौरान 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंकाई टीम के दिग्गज खिलाड़ियों से मिले। कोलंबो में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने सनथ जयसूर्या, चामिंडा वास, अरविंदा डी सिल्वा, मार्वन अटापट्टू और अन्य खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे खेल व आपसी सहयोग पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर भी अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, “1996 में वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंका की ऐतिहासिक टीम से मिलना अत्यंत आनंददायक रहा। यह वही टीम है जिसने न केवल ट्रॉफी जीती, बल्कि करोड़ों खेल प्रेमियों की कल्पनाओं को साकार किया।

‘It was a great experience meeting PM @narendramodi . He explained nicely how he developed India as a nation’, says Sanath Jayasuriya former Sri Lankan cricketer after meeting PM Modi. pic.twitter.com/s8ZCOFPhRW

इस मुलाकात को लेकर श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ सनथ जयसूर्या ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी से मिलना एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भारत को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। हमने क्रिकेट और अन्य मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने अपने कार्यकाल और विकास यात्रा को जिस तरह साझा किया, वह हमारे लिए प्रेरणादायक रहा।”

Cricket connect!

Delighted to interact with members of the 1996 Sri Lankan cricket team, which won the World Cup that year. This team captured the imagination of countless sports lovers! pic.twitter.com/2ZprMmOtz6

