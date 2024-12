नई दिल्लीः कुछ लोगों में सरकार को लेकर इतनी घृणा पैदा हौ जाती है कि उनके अंदर कानून का डर भी खत्म हो जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर खबर इंडिया नाम के यूट्यूब चैनल ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम प्रवासी मजदूरों का इंटरव्यू लिया था। इस बातचीत में एक मजदूर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। इतना ही नहीं उसने सीएम योगी धमकी देते हुए कहा, ‘मैं बिस्मिल्लाह कहूंगा और योगी की कुर्बानी दूंगा।’ उसने लगातार सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की।

प्रवासी मजदूर ने योगी सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताई। उसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण, अवैध मस्जिदों और मजारों के खिलाफ कार्रवाई और लाउडस्पीकर और अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगाने को लेकर नाराजगी जताई। प्रवासी मजदूर ने कहा, ‘मैं बिस्मिल्लाह कहूंगा और योगी की कुर्बानी दूंगा’ और यह कहते हुए उसने अपने हाथों से कुर्बानी का इशारा भी किया। उसने आगे कहा, हम खुलेआम भैंस का मांस काट रहे हैं। इसके बाद उसने सीएम के लिए बेहद अभद्र टिप्पणी की।

“Will take Bismillah’s name and do the Qurbani of Yogi Adityanath..”

– An ordinary Indian Muslim threatening to ßeheΔd the Chief Minister of the State of UP.#yogi #delhi #shaheenbagh #mandir #maszid #bangal

Join | https://t.co/bq8DAxNpe8 pic.twitter.com/v2ooslV3vJ

— Satyaagrah (@satyaagrahindia) December 16, 2024