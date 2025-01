Delhi Election Date 2025: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को ख़त्म होने वाला है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो जायेंगे। इस वजह से 18 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो रही है।

