भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पीएमओ पहुंचने को कहा. इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें लगी कि राहुल गांधी को क्यों बुलाया गया, क्या पाकिस्तान पर आज रात बम फोड़ा जाएगाय़? अब स्थिति स्पष्ट हो गई है की पीएम ने विपक्ष के नेता को यूं ही याद नहीं किया है. दरअसल केद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) चीफ की नियुक्ति एक समिति करती है. इस समिति में पीएम मोदी के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना भी शामिल हैं. आज समिति की बैठक है लिहाजा राहुल गांधी को बुलाया गया.



#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi arrives at Prime Minister’s Office, in Delhi. pic.twitter.com/jnbsHbYcs8

— ANI (@ANI) May 5, 2025