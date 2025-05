पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घेर लिया है. कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दावा किया कि उन्होंने कहा था कि लाहौर में घुसकर मारेंगे और एक के बदले दस का सिर लेकर आएंगे।

उदित राज ने रक्षा मंत्री से सवाल किया कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से सरकार को कौन रोक रहा है? पहलगाम हमले के बाद से ही पूरे देश में आक्रोश है और मोदी सरकार पर सख्त कार्रवाई का दबाव है. सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है लेकिन लोगों के धैर्य का बांध टूट रहा है. हलांकि सरकार ने सेना को कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी है, विपक्ष भी सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार को समर्थन दिया था.

#WATCH | Delhi: Congress leader Udit Raj says, “…PM Modi promised that we would enter Lahore and bring ten heads in return for one. PM Modi should fulfil these promises. I want to ask Defence Minister Rajnath Singh, who is stopping you? You should go ahead, the Congress party… pic.twitter.com/NS3853OjJD

— ANI (@ANI) May 5, 2025