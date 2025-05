India to become 4th largest economy in 2025: भारत ने 2025 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लिया है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 4,187.017 अरब डॉलर तक पहुंच गई है जो जापान की जीडीपी 4,186.431 अरब डॉलर से थोड़ी अधिक है. यह उपलब्धि भारत की आर्थिक शक्ति और वैश्विक मंच पर बढ़ते कद को रेखांकित करती है. अब भारत के आगे केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हैं. भारत का यह कदम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक नया अध्याय शुरू करता है. आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है.

A proud day for every Bharatiya!

India has now officially overtaken Japan, becoming the fourth largest economy of the world with a GDP of $4.187 trillion, according to the latest IMF report.

This historic feat goes beyond mere statistics; it is the path we have walked together… pic.twitter.com/GAQR73EKUN

