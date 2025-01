नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तिथि थी जो समाप्त हो गई है। आखिरी समय सीमा समाप्त होने तक 70 सीटों के लिए 981 उम्मीदवारों ने 1521 नामांकन पत्र दाखिल किए। सबसे ज्यादा 17 जनवरी को अकेले 680 पर्चा भरा गया। आइए जानते हैं, किस सीट पर सबसे ज्यादा और किस पर सबसे कम नामांकन पत्र दाखिल किए गए।

2025 के चुनाव के लिए सबसे ज्यादा नामांकन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में दाखिल किए गए हैं। नई दिल्ली सीट से 29 प्रत्याशियों ने 40 नामांकन पत्र दाखिल किए। इस सीट से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं। उन्हें चुनौती देने के लिए भाजपा ने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है जबकि कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित मैदान में हैं।

सबसे कम नामांकन पत्र कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से दाखिल हुआ है। कस्तूरबा नगर से मात्र 6 उम्मीदवारों ने 9 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है जबकि भाजपा ने 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने अपनी एक सीट जदयू और एक सीट लोजपा( राम विलास) को दी है।

981 candidates have filed a total of 1,521 nomination papers for the Delhi Assembly elections. On the last date of filing nominations, 17th January, a total of 680 nomination papers were filed. The scrutiny of candidates is to be done today, while the last date for withdrawal of… pic.twitter.com/Ltd6HfL8cD

— ANI (@ANI) January 18, 2025