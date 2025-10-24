PM Modi Bihar Visit Live: आज पीएम मोदी भरेंगे बिहार में हुंकार, समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर को अर्पित की श्रद्धांजलि

PM Modi Bihar Visit Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के दौरे पर हैं. उन्होंने बिहार के समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से भी मुलाकात की.
वहीं सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है. इसी कड़ी में भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि NDA बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है. इन(महागठबंधन) लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए.
दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बिहार दौरे पर RLP अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा, “अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं सूपड़ा साफ करके आते हैं. भजनलाल का भी जहां पगफेरा हो जाता है वहां बंटाधार हो जाता है.”
इसके अलावा दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का मार जारी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(CPCB) के अनुसार आज सुबह दिल्ली में आनंद विहार क्षेत्र के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 403 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में है.
वहीं आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में एक निजी यात्री लग्जरी बस में आग लग गई. यह दुर्घटना हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग पर चिन्ना टेकुरु गांव के पास हुई, जिससे एक सामान्य रात भर की यात्रा आग और अफरा-तफरी में बदल गई. बस में 41 यात्री सवार थे. प्रशासन ने बताया कि 20 लोगों की अब तक मौत हुई है, उनमें से 11 शवों की पहचान कर ली गई है. 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से भी मुलाकात की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे.
VIP के संस्थापक मुकेश सहनी ने बिहार विधान सभा चुनाव 2025 पर कहा, "देश के सभी अल्पसंख्यकों की फिक्र कीजिए (भाजपा). क्या भाजपा को एक मल्लाह के बेटे द्वारा सरकार बनाने से दर्द हो रहा है? आपको अल्पसंख्यकों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे." प्रधानमंत्री मोदी का मकसद है बिहारियों को गुमराह करना. उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती है क्योंकि यहां जमीन नहीं है."
कुरनूल बस हादसे पर कुरनूल जिला कलेक्टर डॉ. ए. सिरी ने बताया, "यह दुर्घटना सुबह 3 से 3:10 बजे के बीच हुई जब बस एक बाइक से टकरा गई, जिससे ईंधन रिसाव हुआ और आग लग गई. 41 यात्रियों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है. शेष 20 में से 11 के शवों की अब तक पहचान हो चुकी है. बाकी की पहचान के प्रयास जारी हैं."