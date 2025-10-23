Live

Bihar Chunav Live: तेजस्वी यादव को CM चेहरा बनाए जाने को लेकर महागठबंधन पर BJP का वार, 'मंत्रियों के नाम का भी करेंगे एलान'

Updated: October 23, 2025 01:35:59 PM IST

Mahagathbandhan PC Live Live Updates: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल अब और तेज हो गई है. आज (23 अक्टूबर) महागठबंधन ने पटना के होटल मौर्या में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव और VIP से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया.

Bihar Chunav 2025
Bihar Chunav 2025

इससे पहले होटल मौर्या में तेजस्वी यादव की तस्वीरों के साथ बोर्ड और पोस्टर लगाए गए थे. कांग्रेस या अन्य दलों के किसी भी नेता की फोटो पोस्टर पर नहीं था.

इन सब मामलों को लेकर एनडीए ने महागठबंधन पर हमला बोला था. JDU नेता नीरज कुमार ने कहा, “महागठबंधन का संवाददाता सम्मेलन…बहुत देर हो गई है. कुल विधानसभा सीटें 243 हैं और महागठबंधन के कुल उम्मीदवार 255 हैं. ये गणित भ्रष्टाचारियों का ही हो सकता है. सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो क्यों है? राहुल गांधी कहां हैं? मुकेश सहनी का फोटो क्यों नहीं, क्या अति पिछड़ा होना गुनाह है?”

Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार की राजनीति में आज क्या होने वाला है? थोड़ी देर में महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस

Live Updates

  • 13:32 (IST) 23 Oct 2025

    कुछ दिनों सभी मंत्रियों के नामों की घोषणा करेगी महागठबंधन- संजय मयूख

    तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर भाजपा नेता संजय मयूख कहते हैं, "यह 'लठबंधन' और 'ठगबंधन' है. पहले उन्होंने लोगों को धोखा दिया और अब वे एक-दूसरे को धोखा दे रहे हैं. तेजस्वी यादव ने व्यक्त किया था कि उन्हें अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं है. आज पहली बार उन्होंने भरोसा जताया है. वे सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं और वे डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा कर रहे हैं. मुझे लगता है कि कुछ दिनों के भीतर, वे राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के नामों की घोषणा करेंगे. लेकिन बिहार 2010 को दोहराएगा. एनडीए एकजुट है और एक साथ चुनाव लड़ रहा है. उनके लिए, 'ये दोस्ताना लड़ाई नहीं है, स्थिति टाइट है'.

  • 13:04 (IST) 23 Oct 2025

    Bihar Chunav Live: निशिकांत दुबे ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला

    भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच जाएगा. NDA उतना ही आगे बढ़ेगा"
  • 12:45 (IST) 23 Oct 2025

    बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दिया बड़ा बयान

    महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "आज INDIA गठबंधन एकजुट होकर मीडिया के सामने मौजूद है. INDIA गठबंधन की मजबूती की नींव उसी दिन रखी गई थी जब राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा के तहत INDIA गठबंधन के सभी सदस्यों के साथ SIR और जनहित के मुद्दों पर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम किया था."

  • 12:42 (IST) 23 Oct 2025

    Bihar Chunav Live: NDA का सीएम चेहरा कौन- अशोक गहलोत

    महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा, "हम अमित शाह और उनकी पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि आपके गठबंधन का सीएम चेहरा कौन है? यह हमारी मांग है क्योंकि हमने देखा कि चुनाव तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि किसी और को मुख्यमंत्री चुना गया था."

  • 12:38 (IST) 23 Oct 2025

    Mahagathbandhan PC Live: मुकेश सहनी को महागठबंधन का उपमुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया

    वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का उपमुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है.

Bihar Chunav Live: तेजस्वी यादव को CM चेहरा बनाए जाने को लेकर महागठबंधन पर BJP का वार, 'मंत्रियों के नाम का भी करेंगे एलान'

