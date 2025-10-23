Bihar Chunav Live: तेजस्वी यादव को CM चेहरा बनाए जाने को लेकर महागठबंधन पर BJP का वार, ‘मंत्रियों के नाम का भी करेंगे एलान’

Mahagathbandhan PC Live Live Updates: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल अब और तेज हो गई है. आज (23 अक्टूबर) महागठबंधन ने पटना के होटल मौर्या में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव और VIP से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया.

Bihar Chunav 2025

इससे पहले होटल मौर्या में तेजस्वी यादव की तस्वीरों के साथ बोर्ड और पोस्टर लगाए गए थे. कांग्रेस या अन्य दलों के किसी भी नेता की फोटो पोस्टर पर नहीं था.

इन सब मामलों को लेकर एनडीए ने महागठबंधन पर हमला बोला था. JDU नेता नीरज कुमार ने कहा, “महागठबंधन का संवाददाता सम्मेलन…बहुत देर हो गई है. कुल विधानसभा सीटें 243 हैं और महागठबंधन के कुल उम्मीदवार 255 हैं. ये गणित भ्रष्टाचारियों का ही हो सकता है. सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो क्यों है? राहुल गांधी कहां हैं? मुकेश सहनी का फोटो क्यों नहीं, क्या अति पिछड़ा होना गुनाह है?”