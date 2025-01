नई दिल्ली। पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने में जुटी हुई है। इन सबके बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। हालांकि उन्होंने ट्वीट के जरिए इशारों इशारों में डोनाल्ड ट्रंप को भी लपेटे में ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले दिनों कनाडा को अमेरिका का राज्य बताया। इसका जवाब अब ट्रूडो ने दिया है।

नए साल के मौके पर जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप को दो टूक में जवाब देते हुए आजाद कनाडा की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि देशभर में नए साल की उल्टी गिनती शुरू है। चाहे आप घर पर हों या विदेश में घर की याद आ रही हो, 2025 नई चुनौतियाँ और अवसर लेकर आएगा लेकिन एक बात हम जानते हैं कि यह राष्ट्र मजबूत और स्वतंत्र है। हमें इसे अपना घर कहने पर गर्व है। नया साल मुबारक हो, कनाडा।

The countdown is on across the country. Whether you’re home or homesick overseas, 2025 will bring new challenges and opportunities. But one thing we know: this nation is strong and free — and we’re proud to call it home.

Happy New Year, Canada. 🇨🇦

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 1, 2025