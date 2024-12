धरती पर गिरा एस्टेरॉयड सामने आया चौकाने वाला वीडियो, लोगों के उड़े होश

नई दिल्ली: रूस के याकुटिया क्षेत्र में मंगलवार, 3 दिसंबर 2024 को एक एस्टेरॉयड गिरने की घटना ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हलचल मचा दी। इस एस्टेरॉयड का रेडियस लगभग 70 सेंटीमीटर था और इसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से 12 घंटे पहले वैज्ञानिकों ने खोज लिया था। वहीं मंगलवार को स्थानीय लोगों ने इसे आसमान से गिरते हुए देखा, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए.

यह एस्टेरॉयड याकुटिया में गिरने से पहले वायुमंडल में प्रवेश करते ही कई टुकड़ों में टूट गया। इससे पहले 2022 WJ, 2023 CX1 और 2024 BX1 जैसे एस्टेरॉयड भी पृथ्वी पर गिरे हैं। खगोलविदों और अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थानों ने इस घटना की सटीक भविष्यवाणी कर इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में देखा है। वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

BREAKING: Asteroid over Russia this morning.

Is this part of the alien invasion? pic.twitter.com/2Ivxc4W1yh

— TaraBull (@TaraBull808) December 3, 2024