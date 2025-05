Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोमवार रात में UNSC की मीटिंग हुई। इस दौरान पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के देशों को खूब बरगलाने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। UNSC में पाकिस्तान से सवाल किया गया कि क्या पहलगाम अटैक में लश्कर ए तैयबा शामिल था। बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। मेंबर्स ने कहा कि पर्यटकों को उनसे धर्म पूछकर मारा गया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई बैठक में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। सदस्य देशों ने सवाल उठाए कि क्या पहलगाम हमले में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था? परिषद ने 22 अप्रैल के हमले की व्यापक निंदा की और जवाबदेही तय करने की बात कही। सूत्रों ने आगे बताया कि कुछ सदस्यों ने पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाने का मुद्दा उठाया। कई सदस्यों ने चिंता जताई कि पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण और परमाणु बयानबाजी से तनाव बढ़ रहा है।

UN Security Council members raised tough questions for Pakistan at its informal session today. They refused to accept the “false flag” narrative and asked whether LeT was likely to be involved. There was broad condemnation of the terrorist attack and recognition of the need for… pic.twitter.com/3voUps65PR

