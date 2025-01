अमेरिका में गोदाम की छत से टकराकर विमान क्रैश, 2 की मौत 18 घायल

नई दिल्ली: दक्षिण कोरिया और कजाकिस्तान के बाद अब कैलिफोर्निया में भी विमान हादसा हुआ है। यह हादसा एक बड़े गोदाम की छत पर हुआ है। इस विमान हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। वहीं, इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।

बताया जा रहा है कि यह हादसा कैलिफोर्निया के फुलर्टन एयरपोर्ट के पास हुआ है। यहां एक छोटा विमान एक बड़े गोदाम की छत से टकरा गया। गोदाम के अंदर मौजूद 100 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

A small plane has crashed into the roof of a large warehouse near Fullerton Airport in California. Early reports suggest that 15 have been injured in the crash. Over 100 people inside the warehouse were evacuated. pic.twitter.com/KD7U2LIa4D

