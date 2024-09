55 से ज्यादा लोगों की मौत, 700MM बारिश, लाखों लोग बेघर… चक्रवाती तूफान हेलेन ने यहां बरपाया कहर

नई दिल्ली: चक्रवाती तूफान हेलेन अमेरिका में भारी तबाही मचा रहा है. देश के 15 राज्यों में 225 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया है. पिछले 3 दिनों में तूफान हेलेन के कारण 700 मिमी बारिश हुई है. 55 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. करीब 25 लाख लोग बेघर हो गए हैं और कई शहर बारिश के पानी और अंधेरे में डूब गए हैं.

चक्रवाती तूफान जॉन मेक्सिको में तबाही मचा रहा है. तूफान हेलेन फ्लोरिडा, कैरोलिना, जॉर्जिया, वर्जीनिया, टेनेसी, केंटकी, ओहियो, इंडियाना में तबाही मचा रहा है. मेक्सिको में तूफ़ान जॉन से 22 लोगों की मौत हो गई है. तूफ़ान ने 55 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है. लोग आश्रय शिविरों में रहने को मजबूर हैं. जो बाइडेन सरकार ने लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी है.

Hurricane Helene Kills 55

Authorities have recorded 55 deaths in South Carolina, Georgia, Florida, North Carolina, and Virginia due to Hurricane Helene.

Hurricane Helene has now slowed to 35 mph, making it a post-tropical cyclone, according to the National Hurricane Center.… pic.twitter.com/vamjWA6hUT

