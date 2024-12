अमेरिका के स्कूल में कत्लेआम, गोलीबारी में 5 बच्चों की मौत, क्रिसमस से पहले छाया मातम

नई दिल्लीः अमेरिका में स्कूल में गोलीबारी की घटना में 5 बच्चों की मौत हो गई है। गोलीबारी की यह घटना विस्कॉन्सिन के मैडिसन में एक ईसाई स्कूल में हुई। पुलिस के मुताबिक, शूटर नाबालिग था और उसकी भी मौत हो गई है। विस्कॉन्सिन पुलिस के मुताबिक, मारा गया शूटर भी पांच लोगों में शामिल है, जबकि कई घायल हैं।

पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की घटना को एक छात्र ने अंजाम दिया। जिस क्रिश्चियन स्कूल में यह घटना हुई, उसमें किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक के 390 छात्र पढ़ते हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि गोली चलाने वाला छात्र अपने साथ 9 मिलीमीटर की पिस्तौल लेकर आया था। उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी।

मैडिसन पुलिस प्रमुख शॉन बर्निस ने बताया कि जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई घायल लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। अधिकारियों ने एक मृत नाबालिग को देखा, जो इस गोलीबारी के लिए जिम्मेदार लग रहा था। हमने लोगों की जान बचाने के लिए घायलों को अस्पताल भेजना शुरू किया। बार्न्स ने कहा कि आज का दिन न केवल मैडिसन बल्कि हमारे पूरे देश के लिए दुखद दिन है। मैडिसन पुलिस ने एक बयान में कहा कि घटना की जांच की जा रही है। जैसे ही अधिक जानकारी मिलेगी, उसे जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल लोगों को इस इलाके से दूर रहने की जरूरत है। पुलिस ने सोमवार दोपहर को स्कूल के आसपास की सड़कें बंद कर दी थीं।

United States | A shooting at a Christian school in Madison, Wisconsin, left three people dead, including the suspected shooter and children, and at least five others injured. The shooter is believed to have been a student at the school, reports Reuters citing Madison Police

— ANI (@ANI) December 16, 2024