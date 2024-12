नई दिल्ली : जर्मनी के मैगडेबर्ग शहर में शुक्रवार को क्रिसमस बाजार में एक शख्स ने लोगों पर कार चढ़ा दी, जिससे दो लोग मारे गए और 68 लोग घायल हो गए। आरोपी 50 साल का एक सऊदी अरब का नागरिक है, जो जर्मनी के सैक्सोनी-अनहाल्ट राज्य में रहता है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से घटना स्थल से दूर रहने की अपील की है।

मैगडेबर्ग के प्रमुख रीनर हसेलॉफ ने कहा कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह 2006 से जर्मनी में रह रहा है। हालांकि, अभी तक हमलावर के मकसद का पता नहीं चल सका है. पुलिस यह मानती है कि वह अकेला ही हमलावर था, जिससे अब और कोई खतरा नहीं है। मैगडेबर्ग, जो सैक्सोनी-अनहाल्ट राज्य की राजधानी है, हर साल क्रिसमस बाजार आयोजित करता है, जहां बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। यह शहर बर्लिन से लगभग डेढ़ घंटे की दूरी पर स्थित है।

हमलावर का नाम तालेब बताया गया है, जो एक मनोचिकित्सक सलाहकार है। उसने 2016 में शरणार्थी का दर्जा प्राप्त किया था और वर्तमान में बर्नबर्ग में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था। उसने हमले से पहले एक BMW कार किराए पर ली थी, हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसकी कार में कोई विस्फोटक था या नहीं और न ही ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इस घटना का कोई कट्टरपंथी साजिस से जुड़ा मामला है. जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। शोल्ज ने शनिवार को घटना स्थल का दौरा करने की योजना बनाई है।

