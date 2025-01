नई दिल्ली: आज यानि 10 जनवरी को फिर एक विमान हादसा हो गया. ब्राजील के साओ पाउलो के उबातूबा एयरपोर्ट पर विमान हादसे का खौफनाक मंजर देखने को मिला, जिसका वीडियो भी सामने आया है. समुद्र तट के किनारे हवाई पट्टी पर उतरते समय विमान में अचानक विस्फोट हो गया जिससे भीषण आग लग गई. विमान में आग लगने से पायलट जिंदा जल गया.

हादसे में पायलट जिंदा जल गया, लेकिन उसमें सवार एक ही परिवार के चार सदस्य बच गए. हादसे में पायलट और विमान जलकर राख हो गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से 4 लोग बच गए, जो इस हादसे को देखकर फिलहाल सदमे में हैं। विमान को दुर्घटनाग्रस्त होता देख समुद्र तट पर घूम रहे लोग भी इधर-उधर भागने लगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Cessna 545 विमान हादसे का शिकार हो गया है. लैंडिंग के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण विमान रनवे से आगे निकल गया. रनवे पर फिसलते समय विमान में आग लग गई और उसका एक हिस्सा समुद्र तट पार कर समुद्र में गिर गया. विमान ने गोयास से मिनेइरोस शहर के लिए उड़ान भरी थी. उबातूबा हवाई अड्डे पर गीले रनवे के कारण यह नियंत्रण से बाहर हो गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जब विमान का एक हिस्सा समुद्र तट पर गिरा तो वहां घूम रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. विमान में चिंगारी और आग के टुकड़ों के कारण कुछ लोग घायल भी हुए हैं. विमान में आग इतनी भीषण थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

