‘अगले चैत्र नवरात्रि तक बस्तर होगा लाल आतंक से मुक्त’, छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान

Union Home Minister Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम महोत्सव के दौरान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान किया. शनिवार, 5 अप्रैल 2025 को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगले चैत्र नवरात्रि तक बस्तर से ‘लाल आतंक’ (माओवादी खतरा) का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा. माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने के बाद शाह ने यह संकल्प दोहराया और क्षेत्र के समृद्ध भविष्य की कामना की.

अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़ने की भावुक अपील की. उन्होंने कहा ‘अब वह दौर चला गया जब बस्तर में गोलियां और बमों की गूंज सुनाई देती थी. मैं सभी नक्सली भाइयों से कहना चाहता हूं कि हथियार छोड़ दें. किसी नक्सली की मौत पर कोई खुशी नहीं मनाता लेकिन इस क्षेत्र को विकास चाहिए.’ उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की पहल का जिक्र करते हुए कहा ‘मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की है कि जो गांव नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाएगा उसे नक्सलमुक्त घोषित कर एक करोड़ रुपये की विकास निधि दी जाएगी. भारत और छत्तीसगढ़ सरकार आपकी सुरक्षा की गारंटी लेती है.’

शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा ‘कांग्रेस ने ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया. लेकिन गरीबी नहीं हटी. दूसरी ओर नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं उन्हें राशन दे रहे हैं. हम बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अगले साल तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा और हर गांव नक्सलमुक्त होगा.’ उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है.

#WATCH | Dantewada, Chhattisgarh: Union Home Minister Amit Shah says, “…By next March, we will work to free the entire country from this red terror (Naxalism)…” pic.twitter.com/pE96JWP8L0

— ANI (@ANI) April 5, 2025