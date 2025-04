पाकिस्तानी क्रिकेटर खुशदिल शाह को पड़ी मां-बहनों की गाली, अफगानी फैंस भिड़ गए थे? एक बार फिर नापाक हुआ शर्मसार

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने हाल ही में पाकिस्तान को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया। सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को माउंट मोंगानुई के मैदान में खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 43 रनों से शिकस्त दी। इस हार के साथ पाकिस्तान टीम की प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं और सोशल मीडिया पर भी टीम की आलोचना हो रही है।

सीरीज की समाप्ति के बाद एक और मामला सामने आया है जिसने सबका ध्यान खींचा। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वे स्टेडियम की रेलिंग के पास खड़े नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दावा किया जा रहा है कि मैच के दौरान खुशदिल शाह का कुछ दर्शकों के साथ विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि वे रेलिंग के पास फैंस से बात करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक लिया।

खबरों की मानें तो कुछ दर्शकों ने पाकिस्तानी टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर तंज कसा, जिससे नाराज होकर खुशदिल ने प्रतिक्रिया दी। हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या किसी अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

