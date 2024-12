हैलीफैक्स एयरपोर्ट पर एयर कनाडा फ्लाइट में लगी आग, यात्रियों के बीच मची भगदड़

नई दिल्ली: शनिवार शाम हैलीफैक्स के स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कनाडा की एक फ्लाइट को लैंडिंग गियर में खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के दौरान विमान ने रनवे पर नियंत्रण खो दिया और इसके बाएं हिस्से में आग लग गई। वहीं घटना के कारण हवाई अड्डे भगदड़ मच गई और एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, हालांकि इस दौरान किसी की तरह की जान-मान की हानि नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित है.

🚨 BREAKING: Air Canada flight makes emergency landing in Halifax with broken landing gear.

🔥 The wing scraped the runway, sparking a fire.

🙏 Minor injuries reported among passengers and crew.

The airport is now CLOSED as emergency services investigate.

This comes… pic.twitter.com/P1RoHiedd8

— Shalini (@ShaliniCutiePe) December 29, 2024