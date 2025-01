नई दिल्ली: हिमालय की तलहटी में स्थित तिब्बत में 7 जनवरी को भीषण भूकंप आया. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई. इस भूकंप के बाद 9 घंटों में करीब 150 झटके दर्ज किए गए. आज 8 जनवरी की सुबह तिब्बत में फिर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया. कल आए भूकंप का सबसे ज्यादा असर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के पास स्थित शिगात्से शहर पर पड़ा, जहां करीब 8 लाख लोग रहते हैं. इस भूकंप ने इस शहर में कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है.

बता दें कि इस भूकंप के खौफनाक मंजर ने 1000 से ज्यादा घर छीन लिए. इस हादसे में 128 लोगों की मौत हो गई है. करीब 200 लोग घायल हुए हैं. भूकंप का केंद्र माउंट एवरेस्ट से लगभग 80 किलोमीटर (50 मील) उत्तर में तिब्बत के तिंगरी काउंटी में 10 किलोमीटर की गहराई पर पाया गया. भूकंप के झटके तिब्बत के पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान और भारत के कुछ जिलों के साथ-साथ बांग्लादेश में भी महसूस किये गये.

A powerful earthquake with a magnitude of 6.8 struck the northern foothills of the Himalayas near one of Tibet’s holiest cities, according to Chinese authorities. It killed dozens of people and shook buildings in neighboring Nepal, Bhutan, and India https://t.co/1Tn5LJZCAv pic.twitter.com/kKy2rLUnT9

— Reuters (@Reuters) January 7, 2025