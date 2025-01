नई दिल्ली: दिल्ली में इन दिनों सर्दी का सितम जारी है. राजधानी से लेकर नोएडा तक के ज्यादातर इलाके घने कोहरे से ढके हुए हैं. दरअसल, पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने यहां ठंड बढ़ा दी है. दिल्ली में शुक्रवार सुबह धुंध और कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को भी दिक्कत हो रही है. इस वीकेंड में बारिश हो सकती है. आइए आगे जानते हैं आज के मौसम का हाल.

हालांकि कोहरा काफी है, लेकिन सुबह शीतलहर नहीं चली, जिससे ठंड कम महसूस हुई. आज के तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक, आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह कोहरा और अंधेरा है, दिन चढ़ने के साथ शाम तक तापमान में बदलाव देखा जा सकता है और कोहरा बढ़ने के आसार हैं. इन इलाकों में सबसे ज्यादा ठंड आया नगर, पूसा, लोधी रोड, पालम, नोएडा और नजफगढ़।

नई दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के विजुअल्स शेयर किए गए हैं, जिनमें विजिबिलिटी बिल्कुल कम है. ऐसे में वाहन चालकों और सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

#WATCH | Delhi wakes up to dense fog as coldwave conditions prevail.

