नई दिल्ली: दिल्ली में बीते मंगलवार को घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य हो गई, जिसका असर यातायात के साथ-साथ ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा। मंगलवार को सुबह छह बजे से रात तक दिल्ली में कुल 39 ट्रेनें आधे घंटे से लेकर चार घंटे तक की देरी से चलीं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई है.

आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, घने कोहरे के कारण दिल्ली के कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी. शाम 4.30 बजे पालम इलाके में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई. साथ ही 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं. दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री दर्ज किया गया

मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री ज्यादा था. वहीं, न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक था. पूरे दिन आर्द्रता का स्तर 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा.

#WATCH | Delhi | National capital continues to be covered in a thin layer of fog as winter's chill further intensifies in Northern India

