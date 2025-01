नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इसमें से कई वीडियो ऐसे होते हैं, जिसे देखने के बाद हम जोर-जोर से हंसने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं कई ऐसे रहते हैं, जिसे देखकर हम इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे भी कई वीडियो रहते हैं, जिसे देखकर हमारा खून खौल उठता है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो ब्रिटेन का बताया जा रहा।

वायरल हो रहे वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें दिख रहा शख्स पाकिस्तान का मोहम्मद नाम का व्यक्ति है। वह इंग्लैंड में एक 12 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। लोगों ने उसे बच्ची को गलत ढंग से छूते हुए देख लिया। सबने मोहम्मद को पकड़ लिया और जबरदस्त कुटाई कर दी। गोरों ने मिलकर मोहम्मद को अधमरा कर दिया। उसे इतना पीटा की सही से रो भी नहीं पा रहा था।

Mohammed from Pakistan wants to abuse a 12 year old girl but is caught by British patriots. Now Mohammed cries without tears and asks for mercy. No mercy for pedophiIes. pic.twitter.com/kctAYKADiS

— RadioGenoa (@RadioGenoa) January 7, 2025