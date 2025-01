वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर अक्सर कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें OnlyFans की कंटेंट क्रिएटर बोनी ब्लू एक शॉप में जाकर वहां काम कर रही कर्मचारी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए आमंत्रित करती है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग बोनी ब्लू की काफी आलोचना कर रहे हैं। आइये जानते हैं वीडियो में क्या है?

बोनी ब्लू पहले ये दावा कर चुकी है कि वो 158 छात्रों के साथ संबंध बना चुकी है। वायरल हो रही वीडियो में वह एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर कमर्चारी से पूछती है कि क्या मेन्यू में तुम हो? फिर काउंटर पर जाकर कहती है कि आश्चर्य की बात है कि मुझे मेन्यू में यह कही नहीं दिखा। मुझे 5 लड़के कहां मिलेंगे? इसके बाद कर्मचारी सोच में पड़ जाता है। वह आगे कहती है कि मुझे 5 लड़के चाहिए? तुम्हारे पास रूम है क्या? अगर नहीं तो तुम मुझे पीछे ले जा सकते हो।

🔥🚨DEVELOPING: This Onlyfans creator who went viral for sleeping 950 men in 24 hours named ‘Bonnie Blue’ was spotted trying to pressure a Christian man into having sex with her on the restaurant’s property

Five Guys Employee : “No, I’m a Christian man” pic.twitter.com/ECnP0RPzTU

