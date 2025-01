नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें OnlyFans की कंटेंट क्रिएटर बोनी ब्लू यह दावा कर रही है कि उसने सेक्स के मामले में अपना पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बोनी ब्लू के नए दावे से हर कोई हैरान है। बोनी का कहना है कि उसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 12 घंटों में वह 1,057 पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी है। उनका पिछले रिकॉर्ड 919 पुरुषों के साथ का था।

बोनी ने 12 जनवरी को इसे लेकर एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक दिन में हजार से ज्यादा पुरुष। सभी का धन्यवाद, जो लोग बमुश्किल क़ानूनी, बमुश्किल सांस लेने वाले और शादीशुदा थे। वीडियो में टोनी ये भी कह रही है कि इतनी बार सेक्स करने के बाद मुझे व्हील चेयर जरूरत नहीं है। देखिए हजार पुरुषों के साथ सोने के बाद मेरा चेहरा कैसा लग रहा। यह पहले से बेहतर लग रहा है। बोनी इस दौरान यह भी दावा करती है कि शुरुआत के 3-4 घंटे जैसे थे उस हिसाब से शायद मैं मुश्किल में पड़ जाती।

NEW: OF creator says she has broken a world record by sleeping with 1,057 men in 12 hours.

OF is destroying this generation.

The creator has bragged about sleeping with “barely legal” teenagers & husbands who cheat on their wives.

The pervert, who was recently seen preying on… pic.twitter.com/OncBhkgDFc

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 13, 2025