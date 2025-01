इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ने इंटरफ़ेस में किया बड़ा बदलाव, नाराज हुए यूज़र्स, बोले- इसकी क्या ज़रूरत थी?

नई दिल्ली: इंस्टाग्राम ने हाल ही में अपने इंटरफ़ेस में बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन ये अपडेट कुछ यूजर्स को रास नहीं आ रहे हैं। बता दें अमेरिका में TikTok पर बैन के साथ ही ये प्लेटफॉर्म ने इंटरफ़ेस में कई चीज़ें शामिल की है, जिसके साथ ही कुछ लोगों से ये इंस्टग्राम को टिकटॉक का नाम दे दिया है. इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने इन बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि अब यूजर्स तीन मिनट तक के रील्स अपलोड कर सकेंगे। इससे पहले यह सीमा सिर्फ 90 सेकंड तक की थी। इसके साथ ही प्रोफाइल ग्रिड में भी बदलाव किया गया है.

TikTok और YouTube को टक्कर देने की तैयारी

यह अपडेट ऐसे समय आया है जब YouTube शॉर्ट्स पहले ही तीन मिनट तक के वीडियो अपलोड करने की सुविधा दे रहा है और TikTok पर 10 मिनट तक के वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं। TikTok पर अमेरिका में हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध के बाद, इंस्टाग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म को क्रिएटर्स के लिए अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है। कंपनी का दावा है कि लंबे वीडियो की सुविधा से क्रिएटर्स अपनी कहानियों को बेहतर तरीके से शेयर कर सकेंगे।

Instagram making this nasty profile grid change as TikTok goes down is an insane bag fumble — Tyler DeLuca (@TylerDeLuca) January 19, 2025

स्क्वायर से रेक्टेंगल प्रोफाइल ग्रिड

इंस्टाग्राम ने अपने आइकोनिक स्क्वायर प्रोफाइल ग्रिड को हटाकर रेक्टेंगल ग्रिड कर दी है. यह फैसला वर्टिकल ओरिएंटेशन में कंटेंट अपलोड करने वाले यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पहले स्क्वायर ग्रिड के कारण कंटेंट क्रॉप हो जाता था, लेकिन नए अपडेट के बाद प्रोफाइल का लुक भी बदल गया हो और कंटेंट बेहतर तरीके डाला जा सकता है. हालांकि इंस्टाग्राम के प्रोफाइल ग्रिड के अनुपात को बदलने पर कुछ यूजर्स नाराज़गी भी जता रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि आपके प्रोफाइल ग्रिड बदलने के कारण उनकी इंस्टाग्राम थीम बिगड़ गई है.

This new Instagram update has ruined the Sweetener account omg pic.twitter.com/mghwpCgORq — CO ☀️ (@_emxnchj) January 18, 2025

instagram just royally fucked up my

profile grid and i hate everything about this new layout. pic.twitter.com/pB1sBV7V2u — meg gehron (@megatronosaurus) January 16, 2025

Instagram just messed up my profile grid, and I can’t stand this new layout. Absolutely frustrating! pic.twitter.com/fLpXuXJBme — Alex (@vaduel) January 17, 2025

Instagram wakes up and decides to change the layout of their app…..now the profile grid is rectangular instead of square😑😑😑looks weird and ruining some of the profiles…

Gives me more reason why I should delete Instagram 🙂🚮 — ANKITROY 45 (@AnkitRoy_45) January 19, 2025

बदलाव की कोई जरूरत नहीं थी

इसके अलावा इंस्टाग्राम ने एक्टिविटी नाम के फीचर को दोबारा पेश किया है। इस फीचर से यूजर्स देख सकते है कि उनके दोस्तों ने कौन से वीडियो को लाइक किया है। यह अपडेट पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है। अब दोस्तों की पसंद के वीडियो आपको बबल फॉर्म में नजर आएंगे। हालांकि कुछ यूज़र्स का कहना है कि पुराने इंटरफेस में बदलाव की कोई जरूरत नहीं थी।

