लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या के खबर से हड़कंप मच गया है। हत्यारे युवक ने कबूल कर लिया है कि पिता ने बेटे के साथ मिलकर पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। पुलिस पूछताछ में उसने वारदात की बात कबूल कर ली है। इस हत्याकांड का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी युवक ने बस्ती के मुस्लिमों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

अरशद का कहना है कि हमारी जमीन पर गाँव वालों के कब्ज़ा कर लिया है। वो लोग मेरी बहन को हैदराबाद में बेचना चाहते थे। इन लोगों का पूरा नेटवर्क है। किसी तरह हमें झूठे केस में फंसाकर इनका इरादा हमारी बहनों को हैदराबाद में बिकवाना है। मैं अपनी बहनों को नहीं बेचना चाहता इसलिए मज़बूरी में उन्हें मारना पड़ा। इसके अलावा भी अरशद ने कई आरोप लगाए हैं। अरशद कह रहा है कि हम लोग पिछले 10 से 15 दिन से भटक रहे हैं। थक गए हैं भटकते-भटकते। मैंने और पापा ने मां और चार बहनों को मार दिया है। हो सकता है कि सुबह तक हम सब भी मर जाएं। इन मुस्लिमों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ एकदम सही करते हैं।

