विधायक दल का नेता बनते ही मुंह फुलाएं बैठे शिंदे को ये क्या कह गए देवेंद्र फडणवीस?

मुंबई। महाराष्ट्र में पिछले 12 दिनों से चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम पर मुहर लगाई है। बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। विधायक दल का नेता चुने जाने बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी।

भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सबको धन्यवाद बोला। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव परिणाम ऐतिहासिक था। चुनाव में यह साबित हो गया कि ‘एक है तो सुरक्षित है’ और ‘मोदी है तो मुमकिन है’ . हमने हरियाणा से अपनी जीत का सिलसिला शुरू किया और यह महाराष्ट्र में भी जारी रहा। इस जीत के लिए मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं के आगे नतमस्तक हो गया हूं। फडणवीस ने इस दौरान सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार को भी धन्यवाद कहा। साथ ही ये भी बताया कि वो अपने दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे।

Maharashtra: After being unanimously elected as the Leader of Maharashtra BJP Legislative Party, Devendra Fadnavis says “I thank everyone from the legislative party that you all chose me unanimously. I thank our central observers Vijay Rupani and Nirmala Sitharaman also. As you… pic.twitter.com/ylJJOrMS2q

— ANI (@ANI) December 4, 2024