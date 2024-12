लखनऊ। संभल जाने के लिए अड़े राहुल गांधी-प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बॉर्डर पर रोक दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस वालों ने चारों तरफ से राहुल-प्रियंका को घेर लिया है। पुलिस को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता कारों पर चढ़कर हल्ला मचाने लगे। जमकर नारेबाजी की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर 2-3 किमी लंबा जाम भी लग गया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने थ्री लेयर बनाकर राहुल-प्रियंका को रोका है। पहली लेयर में पुलिस वाले लाइन बनाकर खड़े हैं और दूसरी और तीसरी लेयर पर लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने राहुल गांधी से अपील की थी कि इस वक्त वो संभल ना आएं। अभी शहर में तनाव है, ऐसे में आना सही नहीं रहेगा। राहुल-प्रियंका को रोकने के लिए गाजियाबाद, नोएडा, अमरोहा, बुलंदशहर की सीमाएं सील की गई है।

#WATCH | Lok Sabha LoP and Congress MPs Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and other Congress leaders arrive at the Ghazipur border on the Delhi-Meerut Expressway.

Security is heightened at the border. pic.twitter.com/TdEl97i5XF

