महाकुंभ पर आतंकी छाया, हिंदुओं को भड़काने की साजिश, योगी आदित्यनाथ का खौला खून

लखनऊ: यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर दी जा रही हर धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है. खतरे के बावजूद महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु की जल, थल और नभ से सुरक्षा की जाएगी. महाकुंभ में सात लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होगी. हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

यूपी के डीजीपी ने कहा कि हम हर धमकी को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं. अलग-अलग एजेंसियां ​​अपने स्तर पर इन खतरों की जांच कर रही हैं और उचित कार्रवाई कर रही हैं। चाहे कोई भी खतरा हो, श्रद्धालुओं को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी. एटीएस की महिला कमांडो ने भी मेला क्षेत्र में डेरा डाल दिया है. 2019 कुंभ की तुलना में सुरक्षा व्यवस्था 40 फीसदी बढ़ा दी गई है. प्रशांत कुमार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जा रहे हैं. साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. साइबर संबंधी घटनाएं न हों और होने पर तुरंत कार्रवाई हो, इसके लिए प्लान तैयार किया गया है।

