महाकुंभ में स्नान करने गया मुस्लिम शख्स, हिंदू-मुसलमान के बारे में कहा… जाने यहां सच

लखनऊ: मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक कबीर खान महाकुंभ में पहुंच गए हैं. मुस्लिम धर्म से होने के बावजूद उन्होंने संगम में स्नान करने का फैसला किया है. सलमान खान, कार्तिक आर्यन और रणवीर सिंह जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुके निर्देशक ने कहा है कि महाकुंभ में डुबकी लगाना भारत की संस्कृति से जुड़ा है.

मीडिया से बात करते हुए कबीर खान ने कहा- ‘मैं बहुत उत्साहित हूं. ऐसा 12 साल में एक बार होता है. मैं यहां आकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मैं भी यहां पवित्र स्नान करूंगा.’ ये बातें हिंदू और मुसलमानों के बारे में नहीं हैं, ये बातें हमारे मूल, हमारे देश और हमारी सभ्यता के बारे में हैं। इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है, अगर आप मानते हैं कि आप भारतीय हैं तो आपको सबकुछ महसूस होना चाहिए।

#WATCH | Prayagraj, UP: On his Maha Kumbh visit, Film Director Kabir Khan says “I am very excited. This happens once in 12 years. I feel fortunate to have come here. I will take a holy dip here too. These things are not about Hindus and Muslims, these are the things of our… pic.twitter.com/oXabr6I0NQ

— ANI (@ANI) January 28, 2025