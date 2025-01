चंद्रशेखर का प्रियंका के लिए पिघला दिल, जूते मारने की कही बात, अलका भी समर्थन में उतरीं

लखनऊ: बीजेपी नेता और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वह इलाके की सड़कों को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के ‘गालों’ जैसी बना देंगे. अब इस पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया आई है.

चन्द्रशेखर आजाद ने कहा, ‘यह बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है. जिस सांसद ने यह टिप्पणी की है वह पहले भी ऐसी बातें कह चुके हैं. ये राजनीति का गिरता स्तर है. राजनीति में ऐसे बयानों के लिए कोई जगह नहीं है. महिलाएं ऐसे कमेंट्स से खुश नहीं होतीं. ऐसी टिप्पणी करने के लिए उन्हें जूतों से पीटा जाना चाहिए।

#WATCH | Delhi | On BJP leader Ramesh Bidhuri’s purported statement in a viral video, Aazad Samaj Party – Kanshi Ram MP Chandra Shekhar Aazad says, “This is a very derogatory comment. The leader has said such words earlier too. I oppose such statements given by anyone. It is… pic.twitter.com/EjuPPaOAyL

— ANI (@ANI) January 5, 2025