दिल्ली चुनाव में कैश विवाद गरमाया, AAP ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर कैश बांटने का लगाया आरोप

नई दिल्ली : राजधानी में चुनावी माहौल बन चुका है। हर पार्टी एक दूसरे पर कीचड़ उछलने से पीछे नहीं हट रही है। कोई ED से कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, तो कोई इस कार्रवाई को अपनी जीत बताता है। इस बीच एक मामला दिल्ली चुनाव में गरमाया हुआ है। यह मामला है बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा का जो अपने तीखे बयानबाजी से जाने जाते है। AAP पार्टी ने आरोप लगाया है कि सांसद प्रवेश वर्मा ने वोटरों को लुभाने के लिए कैश दिया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य नेताओं ने भाजपा नेताओं प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। यह शिकायत ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के कार्यालय में की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि भाजपा नेता वोटरों को कैश बांटने के मामले में शामिल हैं।

संजय सिंह द्वारा ईडी में शिकायत किए जाने पर भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने प्रतिक्रिया दी। वर्मा ने कहा कि वे खुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी, और संजय सिंह डर गए हैं, क्योंकि वे दिल्ली में आगामी चुनावों में हारने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है और वे पिछले 25 सालों से मेरे पिता के समय से जरूरतमंदों की मदद करते आ रहे हैं।

#WATCH | Delhi | On AAP MP Sanjay Singh filed a complaint against him to ED, BJP leader Parvesh Verma says, “AAP keep abusing and questioning the ED. I am feeling good that they – AAP, Arvind Kejriwal, Atishi, Sanjay Singh are so rattled as they see that they are going to lose in… pic.twitter.com/UswMA9z55s

— ANI (@ANI) December 26, 2024