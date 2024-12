संभल में होगा सियासी बवाल! दंगा पीड़ित मुसलमानों के घर जाने के लिए DM से भिड़े अखिलेश के ये नेता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को सात दिन बीत चुके हैं लेकिन माहौल अभी भी गर्म है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कहने पर सपा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने वाला है। इनका कहना है कि वो जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। सपा डेलिगेशन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, पांच सांसद और चार विधायक शामिल हैं। इधर माता प्रसाद के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई ताकि वो लोग अभी न जा पाएं।

कमिश्नर ऑन्जनेय सिंह ने 15 सदस्यीय सपा डेलिगेशन के दौरे को लेकर कहा कि संभल में अभी माहौल शांत है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अभी हमारी बात को समझें और यहां न आएं। इधर संभल डीएम ने 10 दिसंबर तक धारा-163 लागू कर दी है। इसके बाद 5 से अधिक लोग एक जगह इक्कठा नहीं हो सकते। इससे पहले 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगी हुई है।

#WATCH | Uttar Pradesh | Police personnel deployed outside the residence of Uttar Pradesh Assembly LoP Mata Prasad Pandey, in Lucknow

A delegation of the Samajwadi Party led by Mata Prasad Pandey is likely to visit Sambhal today. pic.twitter.com/w4VF4KR3aZ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 30, 2024