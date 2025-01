Mahakumbh 2025: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है। पहले अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है। दोपहर 4 बजे तक संगम में डेढ़ करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से लोग यहां आये हुए हैं। यहां आए भक्तों पर हेलिकॉटर से 20 क्विंटल फूलों से वर्षा की गई।

देश के कोने-कोने से भक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोगों के रौंगटे खड़े हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि पूरी सड़क जाम हो चुकी है। लोग पैदल ही महाकुंभ क्षेत्र की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। इतनी भारी भीड़ को देखकर दुनिया भी हैरान है। 60 हजार पुलिसकर्मी सभी की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। भीड़ के चलते आने-जाने वाले लोगों पर CCTV कैमरे की मदद से निगरानी रखी जा रही है।

#WATCH | #MahaKumbh2025 | A large number of devotees arrive at Sangam to take a holy dip and participate in #MahaKumbhMela2025.

Up till 3 pm today, around 1 crore devotees took a holy dip in the Sangam area. pic.twitter.com/B9OnwkeVu1

— ANI (@ANI) January 13, 2025