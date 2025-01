प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ का आज 9वां दिन है। मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडाणी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने हाथों से लोगों को भंडारे का महाप्रसाद बांटा। अभिनेता अनुपम खेर और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी महाकुंभ में मौजूद हैं।

प्रयागराज में स्नान करने के बाद राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा कि मैंने तीन दिन की मन्नत मानी थी, कल मैंने पवित्र स्नान किया, आज भी करूंगी और कल फिर करूंगी। मेरे नाना, नानी, इनमें से कोई नहीं आ सका इसलिए मुझे उनके नाम पर तर्पण करना पड़ रहा है। सुधा मूर्ति ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। सीएम योगी के नेतृत्व में सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। यहां मैंने उनकी लंबी उम्र की कामना की है।

इससे पहले गौतम अडानी इस्कॉन पहुंचे और भगवान कृष्ण की आरती उतारी। इसके बाद पत्नी के साथ रसोई में गए और भोजन बनाया। वो सबको अपने हाथों से भोजन प्रसाद बांटते हुए दिखे। भंडारे में रोटी, पूड़ी, सोयाबीन और आलू की सब्जी, दाल और हलवा रखा गया था। उन्होंने खुद भी यह प्रसाद खाया।

#WATCH | Prayagraj, UP | At #MahaKhumbh, Rajya Sabha MP Sudha Murty says, “I had made a vow for three days, I took holy dip yesterday, today I will do that as well, and tomorrow again. My maternal grandfather, maternal grandmother, grandfather, none of them could come – that is… pic.twitter.com/C0aRtyYAqs

— ANI (@ANI) January 21, 2025