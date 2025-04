PM Modi Sri Lanka Visit: थाईलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए हैं। कोलंबो में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उनकी अगवानी के लिए श्रीलंका सरकार के 5 मंत्री एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। मोदी-मोदी के नारे लगे। आज पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।

Landed in Colombo. Grateful to the ministers and dignitaries who welcomed me at the airport. Looking forward to the programmes in Sri Lanka. pic.twitter.com/RYm5q1VhZk

— Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2025