प्रयागराज। महाकुंभ से चर्चा में आये IIT वाले बाबा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनके वीडियो को देखने के बाद लोग उन्हें अब ट्रोल करने लगे हैं। अपने नए वीडियो में कह रहे हैं कि महादेव मेरे से बात करते हैं। मैं ही विष्णु हूं। बाबा के नए वीडियो देखने के बाद कुछ यूजर ने दावा कर रहे हैं कि वो नशे में रहते हैं। उन्हें बिग बॉस में जाने लायक बता रहे हैं।

बाबा का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें वो कहते हैं कि मैं बोल रहा न कि मैं ही भगवान हूं। आपका जवाब क्या है? कौन इसमें मेरी साइड है। एक भी इंसान मेरी साइड न हो तब भी चलता है। बाकी सारी शक्तियां मेरे पास हैं। मैंने हवा-पानी को अपने कब्जे में कर लिया है। इंसान मेरे हाथों की कठपुतली है। तुम लोग नहीं मानते हो तो दूसरे तरीके से तुमको समझाऊंगा। बाबा का वीडियो देखने के बाद लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा है कि मीडिया से इसे हीरो बना दिया है। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल रहा है।

This IIT baba would be a suitable addition for the next season of Bigg Boss.pic.twitter.com/ARLA4mObC5

— Suraj Balakrishnan (@SurajBala) January 20, 2025