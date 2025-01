नई दिल्ली। दिल्ली के कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के गाल वाले बयान पर आखिरकार प्रियंका गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने रमेश बिधूड़ी के बयान को फिजूल बताया। प्रियंका ने इस दौरान तंज कसते हुए कहा कि बिधूड़ी अपने गालों की भी बात कर लेते।

Delhi | On BJP leader Ramesh Bidhuri’s purported statement in a viral video, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says “It is a ridiculous remark. He never spoke about his cheeks. All this is unnecessary. During the elections, we should talk about the important issues of the people… https://t.co/y9NVHAO5pz pic.twitter.com/GgCmkXjboi

