अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा नहीं नाच-गाना करवा रहे थे मोदी- राहुल का पीएम पर बड़ा हमला

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्षी नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए राहुल ने इस साल जनवरी में अयोध्या में आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच-गाना बताया है। इस पर साधु-संतों ने गुस्सा जाहिर करते हुए राहुल और कांग्रेस पर हमला बोला है।

हरियाणा के हिसार जिले में चुनावी रैली में बोलते हुए राहुल ने कहा कि जब अयोध्या में मंदिर खुला, तो आपने अंबानी, अडानी , अमिताभ बच्चन को देखा, लेकिन आपको एक भी किसान नहीं दिखा, आदिवासी लोगों को देखा। इसका जवाब जनता ने दे दिया है। अयोध्या से अवधेश (समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार) ने उन्हें हरा दिया, वह जीत गए क्योंकि पूरा भारत देख रहा था।”

राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए कि भाजपा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहा कि वह “मंदिर के अंदर नहीं आ सकतीं क्योंकि वह आदिवासी हैं।” यह पहली बार नहीं है जब राहुल ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भाजपा पर हमला किया हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर समारोह में गरीब लोगों की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया था।

भगवान श्री राम के वजूद पर सवाल

#WATCH | Ayodhya, UP | Chief Priest of Ram Janmabhoomi, Acharya Satyendra Das says, "…In their (Congress') eyes, it is a drama but in the eyes of devotees, it was the 'Pran Pratistha' of their Lord. That's why (Lok Sabha LoP) Rahul Gandhi called it a drama and 'naach-gana'…

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 28, 2024