नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव-प्रचार में व्यस्त है। सभी अपने-अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे। इसी बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग टेंशन मत लो आप सबके बिजली के बिल माफ़ करा दूंगा। पूरी दिल्ली में 70 फीसदी लोगों की बिजली फ्री है। आपकी भी फ्री है। आपका बिजली बिल मैं सही कराऊंगा। केजरीवाल की बातें सुनकर वहाँ खड़ी एक बूढ़ी अम्मा भड़क गईं और उन्हें खरी-खोटी सुनाने लगी।

-Kejriwal : I’ll do this-that, fix everything this time…bla bla bla

-An old lady : You just talk, do nothing. You won’t even pay 2500. We don’t trust you

Aunty confronted Kejriwal on his face… Damn 😂 pic.twitter.com/IwlrmWDyIN

