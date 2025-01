नई दिल्ली। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते सही नहीं चल रहे। हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। आये दिन हिन्दू त्योहारों, लड़कियों, दुकानों पर भी अटैक करते रहते हैं। बांग्लादेशी जिहादी इतने पर ही नहीं रुक रहे बल्कि पश्चिम बंगाल में बॉर्डर से सटे इलाकों में हिन्दुओं पर हमला करने में लग गए हैं। हालांकि वहाँ पर उनका सही से इलाज किया जा रहा है।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जिहादी भारतीय किसानों पर हमला कर देते हैं। जैसे ही इस बात की खबर लोगों को लगी सब हाथ में लाठी-डंडा-कुल्हाड़ी, फरसा लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़े। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर बांग्लादेशी लोग भाग खड़े हुए। तब तक में कई लोगों को पकड़ कर खूब पीटा भी गया।

🚨 BIG NEWS ALERT

Bangladeshi Peacefuls attacked Indian farmers & villagers in Sukhdevpur, Malda. Bengali Hindus RETALIATED 🔥

Indian villagers are now near the India-Bangladesh International Border in large numbers. TENSION PREVAILS. pic.twitter.com/NFnD3ZCQ0H

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 18, 2025