लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोइरीपुर नगर पंचायत में इस्लामिक कट्टरपंथी ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। घटना 10 जनवरी की ही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मुस्लिम युवक धार्मिक नारे लगा रहे हैं और हिन्दुओं का सिर काटकर मस्जिद पर लटकाने की धमकी दे रहे हैं।

बता दें कि मुस्लिम भीड़ ने मामूली विवाद में हिन्दुओं पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें कई लोग घायल हो गए, कुछ हिन्दू युवकों के सिर में भी चोटें आईं। बताया जा रहा है कि एक हिन्दू युवक की बाइक गलती से मुस्लिम लड़के के पैर पर चढ़ गई। छोटी सी बात पर दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हो गया। बाद में मामला शांत हो गया लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसे दुश्मनी समझ लिया।

Communal clashes in Sultanpur, UP:

Majid, Sadaab, Sahil, Mohammad Anas, Mohammad Kaif, and several others, allegedly attacked with swords, rods, and other weapons, injuring four people, after a minor bike collusion on Friday.

Two victims, Jatin and Mohit, sustained head… pic.twitter.com/8XRGRdjOit

