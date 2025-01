नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इसमें से कई वीडियो ऐसे होते हैं, जिसे देखने के बाद हम जोर-जोर से हंसने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं कई ऐसे रहते हैं, जिसे देखकर हम इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे भी कई वीडियो रहते हैं, जिसे देखकर हम माथा पीटने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में दिख रहा मौलाना पाकिस्तान का है। वह कह रहा है कि उमरे के दौरान 20 या 40 दिनों का जो सफर है, वो काफी लंबा है। इसमें बिना मर्दों के जाना बिना बिल्कुल जायज नहीं है। बगैर मरहम के औरत अगर जाती है, तो बहुत दिक्कत है। मर्द और औरत जहां इक्कठा होंगे वो एक दूसरे के लिए आकर्षित होंगे। आप हज पर जा रहे हो या मूवी देखने जा रहे हो, मर्द और औरत एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे।

“If a woman goes to Hajj alone without a man, all the Hajis start trying to convince her (for sex). Hajj takes a lot of time. Sexuality in men is a gift from Allah.” Maulana 🤡 pic.twitter.com/Zgzuxy4FBb

