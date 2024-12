संभल में दंगल! जाने के लिए अड़े कांग्रेस- सपा के नेता, लखनऊ में पुलिस ने संभाला मोर्चा

लखनऊः यूपी में संभल हिंसा के बाद जमकर सियासत चल रही है। हिंसा में मारे गए पांच लोगों के परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस और सपा के नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोकने के लिए स्थानीय पुलिस के अलावा पीएसी जवानों की दो बसें भी बुलाई गई हैं। कांग्रेस कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग की गई है।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, “यह रोक 30 नवंबर तक थी और कांग्रेस ने वहां जाने की योजना पहले ही बना ली थी। यह रोक 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है ताकि पार्टी प्रतिनिधिमंडल को किसी तरह रोका जाए। चाहे ये लोग कितनी भी पुलिस लगा लें, हम संभल जाएंगे।”

यूपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर संभल का दौरा टालने को कहा है। अजय राय ने कहा, “उन्होंने मुझे नोटिस जारी किया है और कहा है कि मेरे दौरे से अराजकता फैलेगी। बेशक, हम भी शांति चाहते हैं, अराजकता नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे नेतृत्व को पता चले कि पुलिस और सरकार ने वहां क्या-क्या अत्याचार और अन्याय किया है।”

#WATCH | Lucknow | Police serve notice to Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai, asking him to postpone his Sambhal visit.

Ajay Rai says, “They have issued me a notice and have asked me that my visit will cause chaos. Certainly, we also don’t want chaos but peace to prevail.… pic.twitter.com/LM7hVfOjqM

— ANI (@ANI) December 2, 2024